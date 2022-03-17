هزة ارضية يشعر بها سكان دبي والشارقة وعجمان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.0 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 3:15 من فجر اليوم الخميس، حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات، وشعر بهذه الهزة سكان دبي والشارقة وعجمان.

وأفادت «رويترز» نقلا عن مركز «جي.إف.زد» الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من جنوب إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

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