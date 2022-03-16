طرق الشارقة : تنفي تطبيق بوابات تعرفة مرورية في طرق الإمارة

المصدر: مصباح أمين-الشارقة

نفى مدير إدارة الشؤون بهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة محمد الزعابي ما يتم تداوله بشأن تطبيق نظام التعرفة المرورية على الطرق الرئيسية بالشارقة، ولفت إلى أن قرار المجلس التنفيذي الصادر فقط بتعرفة الشاحنات والاستراحات مثل استراحة السحب.

وأوضح أن الهيئة قامت بإدخال بعض التعديلات على القرار السابق بشأن التعرفة المرورية بالشارقة وقامت بتعديل قيمة المخالفات المتعلقة بالتعرفة المرورية بنسبة 50% وأن المخالفات السابقة تم تخفيضها بشكل دائم وكامل، من أجل دعم الاستثمار والدعم الاقتصادي بالإمارة والدولة.

وأضاف أن بشأن رسوم التعرفة المرورية بالبوابات لم يطرأ عليها تعديل ولكن القرار الجديد يتعلق بالبوابات التعرفة المرورية الخاصة بالاستراحات مثل استراحة السحب وليس لها دخل بتركيب بوابات سالك في طرق الإمارة وأن ما يتم تداوله من قبل الجمهور غير صحيح ولم يطرح أصلا من قبل الهيئة.

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