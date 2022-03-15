امرأة تلد في سيارة اسعاف قبل وصولها للمستشفى ‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظيي

تمكنت طواقم الإسعاف الوطني، مساء الجمعة الماضي، من إسعاف امرأة ثلاثينية في حالة ولادة بمنطقة الرميلة بإمارة عجمان، حيث جاءها المخاض قبل عملية النقل إلى المستشفى، فما كان من المسعفين إلا المساعدة على توليدها داخل مركبة الإسعاف لتتم العملية بنجاح.

وذكر الاسعاف الوطني انه في تمام الساعة 8:14 من مساء الجمعة، استلم مركز عمليات الإسعاف الوطني بلاغا يفيد بوجود امرأة فاجأتها آلام المخاض في منزلها بمنطقة الرميلة بإمارة عجمان. وعليه تم ارسال مركبتي إسعاف إلى مكان البلاغ، لتصل فرق الإسعاف بسرعة إلى الموقع وتباشر بالإجراءات الإسعافية المعتمدة ليتبعها عملية النقل إلى المستشفى، إلا أن المولودة لم تنتظر فتمت عملية الولادة داخل مركبة الإسعاف بنجاح وبحسب البروتوكول المعمول به في حالات الولادة خارج بيئة المستشفى. ومن ثم تم نقل الأم ومولودتها في صحة جيدة ومستقرة إلى مستشفى الشيخ خليفة عجمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعبّر المسعفون عن سعادتهم الكبيرة في تقديم المساعدة للأم والإسهام في ولادة الطفلة بصحة جيدة وادخال الفرحة على قلب الأسرة.

ويحث الإسعاف الوطني الجميع على سرعة التواصل مع مركز عمليات الإسعاف الوطني على الرقم 998 لأهمية الاستجابة في الوقت المناسب لمثل هذه الحالات أو غيرها من العوارض الصحية الطارئة.

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