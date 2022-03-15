المصدر: الإمارات اليوم

تلف

أفاد قارئ بأنه اشترى حذاء رياضياً من محل تجاري شهير في سيتي سنتر عجمان، لكنه تعرض للتلف بعد مرور شهرين من استخدامه المعتاد، لافتاً إلى أنه يجب تمديد ضمان الأحذية الرياضية ذات العلامة التجارية لمدة تزيد على شهر بدلاً من أسبوعين للتأكد من جودة المنتج.

تقنية

أقبل كثير من زوار إكسبو دبي على إدراج صورهم في أجهزة متطورة تقوم بعرضها مباشر في سماء ساحة الوصل عبر تقنية لطيفة تتيح لهم توثيق اللحظات السعيدة التي يقضونها داخل المعرض.

رسالة

أرسل أعضاء فرقة باليه عالمية رسالة سلام عبر «إكسبو دبي» بعد إنهاء حفل راقص حضره الآلاف، مطالبين بوقف الحرب الدائرة في أوروبا، ومتضامنين مع زميلة لهم أوكرانية الجنسية.

تواصل

شكا ذوو طلبة في مدارس خاصة بالشارقة، إقحام إدارات المدارس لأبنائهم في أمور تتعلق بدفع الرسوم أو غيرها، حيث تتوافر قنوات تواصل مباشرة مع أهالي الطلاب، ولابد من التقيد بها، منعاً لتعريض أبنائهم للإحراج وسط زملائهم.

أسماء

أشاد عملاء مواطنون ومقيمون في الدولة بخدمة إظهار أسماء الشركات أثناء التواصل الهاتفي بشكل كبير، حيث أتاحت لهم الخدمة معرفة جهة الاتصال، واتخاذ قرار بالرد الفوري أو لاحقاً، أو عدم الرد كلياً، كذلك مكنتهم من استبعاد مكالمات الشركات غير المرغوب فيها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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