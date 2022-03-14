مبادرة فنية للتوعية بمحاور حماية الطفل الـ 15

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت جمعية الإمارات لحماية الطفل بالتعاون مع فنان الكاريكاتير الإماراتي خالد الجابري، فكرة وتعاوناً فنياً لتناول محاور حماية الطفل الـ15 بأسلوب كاريكاتيري على مدار العام، تنشر تباعاً عبر الصحف وقنوات التواصل الاجتماعي وحسابات الشخصيات المؤثرة والفاعلة (من نجوم وفنانين وإعلاميين ومذيعين وغيرهم)، بهدف توعية المجتمع بتحديات حماية الطفل والتزامات المجتمع القانونية والأخلاقية بكل أطيافه، وسبل معالجة التحديات عبر طرح الحلول الناجعة والأساليب الحديثة لحماية الطفل في كل المحاور.

كما تتجه النية لإقامة معرض فني خاص لعرض هذه اللوحات الفنية التوعوية بالتزامن مع يوم الطفل العالمي الذي يوافق 20 نوفمبر بالتعاون مع الجهات والفعاليات الثقافية والفنية الوطنية والمقيمة بالشراكة مع كل الشركاء المعنيين من وزارات وجهات حكومية اتحادية أو محلية.

‏ وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار فيصل محمد الشمري أن المبادرة الفنية تأتي ثمرة وعي مؤسسي واجتهاد لإدراكنا بأهمية وأثر الرسالة الفنية الحضارية وأثر الوعي الثقافي والحراك الفني في المجتمع، وأن أهمية هذه المبادرة لكونها أسلوباً متجدداً في التوعية بمخاطر وتحديات حماية الطفل على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وأن جمعية الإمارات لحماية الطفل تتطلع لإيصال رسالتها لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع باستغلال إيجابي لقنوات التواصل الاجتماعي والمؤثرين والقنوات الإخبارية التلفزيونية والصحافية، وستتضمن كل رسمة كاريكاتيرية مختصراً تعريفياً عن التحديات الكامنة أو الأهمية ذات الصلة والمعبر عنها في الرسم للتوضيح.

وأكد الشمري إن إعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في شهر يوليو عام 2017، عن إقامة «يوم الطفل الإماراتي» في 15مارس من كل عام، لنحتفل بهذا اليوم، وحث سموها فئات المجتمع كافة على المشاركة في هذه الفعالية.

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