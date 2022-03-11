متحف المستقبل يستضيف «أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستضيف متحف المستقبل حفل مجلة «تايم» الأميركية للإعلان عن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، وجوائز التأثير الإيجابي برعاية القمة العالمية للحكومات، في الـ28 من مارس الجاري.

وينعقد الحدث المخصص للاحتفاء بالشخصيات التي سخّرت تأثيرها الإيجابي للإسهام في صياغة مستقبل أفضل، تحت رعاية القمة العالمية للحكومات وشركة FTX للعملات المشفرة، كما تعد الفعالية التي تقام بمشاركة نخبة من القادة والمؤثرين من المنطقة أول حدث عالمي كبير يستضيفه متحف المستقبل الذي افتتح في 22 فبراير الماضي.

وقال رئيس متحف المستقبل رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد القرقاوي: «يرسخ متحف المستقبل مكانته كمنصة عالمية لصياغة المستقبل عبر استضافة الإعلان عن قائمة مجلة (تايم) لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم وجوائز التأثير الإيجابي، وذلك انطلاقاً من قناعتنا بأن تمكين المواهب والاحتفاء بها من العوامل المهمة التي تحفزهم على العمل، وبذل الجهد لإحداث تأثير إيجابي للأجيال المقبلة».

ويأتي الحدث في أعقاب تنظيم المجلة للعديد من الفعاليات الناجحة خلال العام الماضي، التي تضمنت مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو، وحفل شخصية العام الذي تم تنظيمه في مدينة نيويورك. من جانبه، قال مدير تحرير قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم، دان ماكساي: «تعد قائمة مجلة (تايم) لأفضل 100 شخصية مؤثرة تجمعاً للمئات من القادة من جميع أنحاء العالم.. ونسعد بتنظيم الفعالية في دبي، وإلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها المدينة من أجل الإسهام في صياغة المستقبل».

ويشكل حفل مجلة «تايم» لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم وجوائز «التأثير الإيجابي» أحدث الفعاليات التي تنظمها المجلة، بعد تنظيم فعالية مجلة «تايم» لأكثر 100 شركة مؤثرة 2021، وفعالية «نقاشات المستقبل» التي نظّمت عام 2020، وفعالية «أكثر 100 من القادة الصاعدين» في عام 2019.

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