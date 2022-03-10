المصدر: الإمارات اليوم

سياحة

اشتكى متسوّقون في مراكز تجارية مختلفة قيام أشخاص يعملون في شركات سياحية بإيقافهم، وتقديم عروض سياحية بطرق مزعجة، حيث إنهم يتعمدون ملاحقتهم للاستماع إليهم ولعروضهم.

رقابة

يطالب سكان في مجمعات سكنية في منطقة دبي لاند، بتشديد الرقابة على الطرقات خصوصاً بعد منتصف الليل، لوجود سائقي درّاجات نارية تصدر درّاجاتهم أصواتاً مزعجة، خصوصاً على طريقي زايد بن حمدان والإمارات.

درّاجات

اشتكى قادة مركبات عدم تقيّد كثير من سائقي درّاجات تسليم الطلبات بقواعد السير والمرور، حيث إنهم يتحركون بين المسارب بحرية، وبعضهم يقودون درّاجاتهم ببطء على المسارات اليسرى من الطرق، ما يعرقل انسيابية الحركة.

خضار

اشتكى مستهلكون عرض بعض أصناف الفواكه والخضراوات غير الطازجة على أرفف مجمعات استهلاكية في دبي وبأسعار عالية، مطالبين بضرورة مراقبة تلك المحال، والتثبت من جودة ما يتم عرضه من منتجات.

إعجاب

أبدى عدد من زوّار معرض «إكسبو دبي» إعجابهم الشديد بالنظافة وحسن التنظيم، والوقوف على أدق التفاصيل في أرجاء المعرض كافة، وانسيابية الدخول والخروج من الأجنحة، ما يجعل زيارة المعرض متعة حقيقية للراغبين في ذلك.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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