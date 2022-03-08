المصدر: الإمارات اليوم

ضوضاء

طالب سكان في الشارقة إدارة المرور بتكثيف الرقابة على شارع الوحدة، خصوصاً في أوقات ما بعد منتصف الليل، إذ يقود البعض الدراجات النارية الرياضية بسرعات عالية تهدد حياتهم. وفي الوقت نفسه تصدر عنهم ضوضاء شديدة، تزعج السكان وقت النوم.

رسوم

قال ذوو طلبة إن مدارس خاصة تفرض رسوماً مرتفعة لقاء تقييم الأطفال كإجراء مسبق للتسجيل فيها، مشيرين إلى أن الرسوم المرتفعة لا مبرر لها، خصوصاً أنها غير مستردة، وترهق الأسر.

عروض

تطرح منشآت فندقية عروضاً ترويجية، تكون ملحقة بالعديد من الشروط والأحكام، ما يفقدها قيمتها. وطالب متعاملون بإدراج هذه الشروط ضمن العرض بشكل واضح، حتى لا يقع البعض ضحية تضليل من أي نوع.

ضباب

انتقد سائقون السرعات الكبيرة للسيارات خلال أوقات الضباب بشكل يخالف قواعد المرور، بما في ذلك عدم ترك مسافات كافية، على الرغم من خطورة ذلك أثناء تدني مستويات الرؤية.

إغراء

يقوم أحد البنوك المحلية بإغراء متعامليه بتقديم عروض لهم للفوز بسيارة وقسيمة شراء في حال قيامهم بتقديم طلبات للحصول على قروض تمويلية من البنك، فيما يحذّر قراء من استسهال القروض، خصوصاً الاستهلاكية منها، إذ تورّط أصحابها بالتزامات مرهقة تدوم فترة طويلة.

مياه

لاحظ ذوو طلبة بمدرسة ابن خلدون الخاصة في الشارقة وجود تسرب للمياه بشكل متكرر بالقرب من المدرسة، ما يؤدي إلى إعاقة حركة السير، وتلوث البيئة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news