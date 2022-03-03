محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين ضمن جوائز الأداء الحكومي المتميز في حكومة دولة الإمارات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تكريم الفائزين ضمن جوائز الأداء الحكومي المتميز في حكومة دولة الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، شهدت اليوم تكريم الفائزين ضمن جوائز الأداء الحكومي المتميز في حكومة دولة الإمارات … أفضل وزارة .. وأفضل مدير .. وأفضل موظف .. وأفضل طبيب .. وأفضل معلم .. وأفضل الجهات في مختلف مجالات … نبارك للجميع شرف خدمتهم المتميزة لوطننا الغالي ..

وأضاف سموه في تغريدة لاحقة "هذا العام هو الثامن والعشرين الذي أكرم فيه المتميزين ضمن جوائز الجودة والتميز… وعندما نقارن مؤسساتنا وخدماتها وتطورها وكفاءتها بين ١٩٩٤ و ٢٠٢٢ نعرف بأننا قطعنا شوطاً كبيراً جداً في تطوير بلادنا عبر تطوير مؤسساتنا وذلك بفضل هذه الجوائز التحفيزية والتنافسية".

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