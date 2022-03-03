المصدر: الإمارات اليوم

معلمون

أفاد قارئ بأن بعض المعلمين في مدارس مختلفة، مازالوا يمنعون الطلبة وبينهم الصغار، من استخدام دورات المياه أثناء الحصص الدراسية، ما يعد انتهاكاً لحق من حقوق الطالب، خصوصاً أن بعض الطلاب يعانون مرض السكري ويحتاجون إلى دورات المياه باستمرار.

مواقف

واجه إعلاميون من وسائل إعلامية مختلفة صعوبات بالغة في الحصول على مواقف لسياراتهم بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي خلال فعاليات معرض «غلفود 2022»، الذي أنهى أعماله أخيراً، مع ارتفاع عدد الزائرين والشركات المشاركة، ما جعل عدداً كبيراً منهم يضطرون لإيقاف سياراتهم في مناطق بعيدة والبحث عن مركبات أجرة.

ماسورة

جدد سكان يقطنون بالقرب من أبراج أورينت في عجمان شكواهم من تكرار انفجار ماسورة مياه بالقرب من أحد الشوارع الفرعية، ما يتسبب في غمر الشارع بالمياه وتلويث البيئة، مطالبين بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.

نظافة

تسبب زائر لحديقة الممزر بدبي بإطلاق دخان كثيف ورائحة كريهة في المكان، بعد إلقائه مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال في المكب المخصص للفحم، قبل أن يقوم عامل النظافة بإطفائها بالماء وتنظيف المكب من جديد.

فضلات

رصد زائر لشاطئ القرم في خور أم القيوين إلقاء بعض مرتادي المكان فضلات الطعام والأكياس البلاستيكية في مواقف المركبات، على الرغم من وجود مفتشي الرقابة البيئية التابعين لبلدية أم القيوين في المكان طوال اليوم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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