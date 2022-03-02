المصدر: الإمارات اليوم

إنارة

يشكو سكان في منطقة القليعة بالشارقة، عدم وجود أعمدة إنارة في الشارع الرئيس، ما يجعل الرؤية شبه منعدمة، في ظل الاعتماد على مصابيح السيارات، التي لا تكون كافية في كثير من الأحيان.

استثمار

يتلقى قرّاء اتصالات من خارج الدولة، تدعوهم إلى التداول في الذهب والبترول، وربط دعوتهم بالحرب الروسية على أوكرانيا، الأمر الذي يدعو إلى الحذر من مخاطر التجاوب، مع مثل هذه الاتصالات، حيث إن عمليات الاحتيال تتسع في الأزمات.

محال

يجد سكان شارع القاسمي، المواجه لكورنيش الشارقة، صعوبة في الدخول إلى البنايات التي يسكنونها، خصوصاً في فترة المساء، بسبب وجود محال العصير والأطعمة السريعة، التي يصطف أمامها عدد كبير من السيارات، ما يؤدي إلى غلق الشارع بصورة شبه دائمة.

أسعار

لاحظ مرتادون لمطاعم عربية في الشارقة، وجود زيادات في أسعار بعض الوجبات في قوائم الطعام المعروضة، مطالبين بضرورة تكثيف حملات الرقابة والمتابعة، لمنع أي زيادات عشوائية على أسعار الوجبات، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الوقود.

ازدحام

واجه سكان في دبي والشارقة ازدحاماً شديداً في ساعات مساء أول من أمس، في العديد من الشوارع الرئيسة، بسبب تكدس عدد كبير من المركبات أمام محطات الوقود، قبل ساعات من بدء سريان التعرفة الجديدة، التي تضمنت ارتفاعاً بنحو 30 فلساً للتر.

مكالمات

قال قرّاء إنهم يعانون إزعاج المكالمات التسويقية بقطاعات مختلفة، وفي أوقات مختلفة من اليوم، مع لجوء بعض ممثلي التسويق عبر الهاتف إلى الإلحاح من أجل تقديم الخدمة، داعين إلى تنظيم مسألة تداول بيانات الزبائن والمتعاملين في المؤسسات والمنشآت الخاصة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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