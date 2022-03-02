فاقدو جوازات السفر في الخارج من المقيمين يحتاجون إلى تصريح دخول

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن أصحاب الجوازات المفقودة، أو المسروقة، من غير الإماراتيين، الذين تحمل جوازات سفرهم تأشيرات إقامة في دولة الإمارات، يحتاجون إلى تصريح دخول جديد، تصدره السفارات والقنصليات، لتمكينهم من العودة إلى الدولة.

وأوضحت أنه في حال كان المقيم في دولة الإمارات في زيارة إلى دولته، وفقد جواز سفره هناك، فإن عليه اتباع الخطوات المطلوبة في بلده للإبلاغ عن فقدان جواز السفر، والتقدم بطلب لإصدار جواز سفر جديد.

وفي حال كان في زيارة لدولة ما، عليه التواصل مع سفارة دولته في ذلك البلد لمعرفة ما يحتاجه للإبلاغ عن فقدان جواز السفر، والتقدم بطلب لإصدار جواز سفر آخر.

وأشارت إلى أنه، وفقاً للمعلومات الواردة في موقع سفارة دولة الإمارات في لندن، على المسافرين الذين يحملون تأشيرة إقامة من دولة الإمارات، وفقدوا جوازات سفرهم أثناء وجودهم في الخارج، التقدم بطلب تصريح دخول للتمكن من العودة إلى دولة الإمارات.

ويصدر قسم الشؤون القنصلية تصاريح دخول لأصحاب الجوازات المفقودة أو المسروقة من غير الإماراتيين، الذين تحمل جوازات سفرهم تأشيرات إقامة في دولة الإمارات، لتمكينهم من العودة إلى الدولة.

وتتضمن الوثائق والمستندات المطلوبة لإصدار تصريح الدخول: تعبئة استمارة الطلب موقعة من صاحب العلاقة، وصورة من جواز السفر القديم، وصورة من جواز السفر الحالي، وصورة شخصية بحجم صورة جواز السفر، وصورة من تأشيرة الإقامة في دولة الإمارات، وصورة من بطاقة الهوية الإماراتية للمقيم، ورسالة مروّسة من الكفيل، تؤكد بيانات فاقد جواز السفر، وصحة وضعية إقامته في دولة الإمارات، وتقديم بلاغ السرقة أو الفقدان.

ويمكن التواصل مع سفارة أو قنصلية دولة الإمارات في البلد الذي فُقد فيه جواز السفر.

وذكرت أنه إذا كان الشخص من المقيمين في دولة الإمارات، وفقد جواز سفره داخل الدولة، عليه تقديم طلب إصدار جواز سفر جديد، وتثبيت تأشيرة الإقامة عليه مرة أخرى.

واستعرضت الحكومة الرقمية مجموعة من الإرشادات في حال فقدان جواز السفر، وهي إبلاغ أقرب مركز للشرطة من المكان الذي فقد فيه جواز السفر، وتعبئة نموذج خاص للإبلاغ عن جوازات السفر المفقودة.

وإذا كان جواز السفر المفقود يعود لقاصر، فإن على ولي الأمر (الكفيل) الإبلاغ عن فقدان جواز السفر في مركز الشرطة، وإذا كان جواز السفر المفقود لشخص يعمل تحت كفالة إحدى الشركات في الدولة، فعليه تقديم رسالة إلى قسم الشرطة في الإمارة محل تأشيرة إقامته، يبلغ فيها عن فقدان جواز السفر، ويجب أن تكون الرسالة مطبوعة على ورقة تحمل ترويسة الشركة (اسمها وعنوانها)، ويجب أيضاً تزويد الشرطة بصورة من الرخصة التجارية، وبطاقة المنشأة للشركة.

وإذا كان جواز السفر المفقود لشخص على كفالة أسرته، فعليه تقديم رسالة عن فقدان جواز السفر، موقعة من الكفيل، ومرفقة بصورة من جواز سفر الكفيل.

وذكرت أنه بالنسبة للمقيمين في دبي، ترتبط إجراءات فقدان جواز السفر بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومحاكم دبي.

وتابعت أنه بعد استلام تقرير الشرطة الأولي، يتعين على فاقد جواز السفر مراجعة المحكمة المعنية في الإمارة محل تأشيرة إقامته، والنيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التي أصدرت تأشيرته السابقة، لتوثيق البلاغ في سجلاتهم.

وبعد إتمام هذه المصادقات، يكون على فاقد جواز السفر العودة مجدداً إلى قسم الشرطة الذي تم الإبلاغ من خلاله، واستلام شهادة رسمية بفقدان جواز السفر، ثم مراجعة سفارة أو قنصلية بلده في دولة الإمارات، والتقدم بطلب إصدار جواز سفر جديد.

وبعد إصدار جواز السفر الجديد، يمكن العودة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وطلب تثبيت تأشيرة الإقامة على جواز السفر.

وتابعت أن تأشيرة الإقامة الجديدة تحمل صلاحية التأشيرة القديمة، في حال كانت سارية، أما إذا كانت منتهية الصلاحية، فعندها ستقوم بإصدار تأشيرة إقامة جديدة بتاريخ صلاحية جديد، وفقاً للإجراءات المعمول بها.

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