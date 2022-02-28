التأشيرة الإلكترونية شرط لدخول الإمارات للمقيمين في دول «التعاون»

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أكدت حكومة الإمارات الرقمية أن على الأجانب المقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول الإمارات، قبل سفرهم، مشيرة إلى أن التأشيرة تتيح لهم البقاء في الدولة 30 يوماً من تاريخ الدخول، مع قابلية للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً.

وأوضحت أن الحصول على التأشيرة الإلكترونية يعتبر شرطاً أساسياً لدخول الإمارات، ويمكن للمقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي التقديم إلكترونياً على إذن دخول (تأشيرة إلكترونية) إلى دبي عبر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وحدّدت شروطاً للحصول على التأشيرة، إذ ترسل إلى البريد الإلكتروني المسجل في الطلب بعد الانتهاء من معالجتها، في حال الموافقة، ولن تتم الموافقة على أي طلب تأشيرة زيارة لأي فرد من العائلة أو الفئات المساعدة لمقيمي أو مرافقي مواطني دول مجلس التعاون دون سفر الكفيل برفقتهم.

ومدة صلاحية «إذن دخول مقيم دول مجلس التعاون» 30 يوماً من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 30 يوماً من تاريخ الدخول، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً.

أما صلاحية إذن دخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون فهي 60 يوماً من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 60 يوماً من تاريخ الدخول، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 60 يوماً.

ولن يسمح لحامل الإذن بالدخول للدولة في حال تبين أن إقامته منتهية أو ملغاة، أو في حال تم تغيير المهنة بعد إصدار الإذن.

ويجب أن تكون صلاحية الإقامة في مجلس التعاون أكثر من ثلاثة أشهر عند الوصول لمنافذ الإمارات. كما يجب أن تكون صلاحية جواز السفر أكثر من ثلاثة أشهر عند الوصول لمنافذ الإمارات.

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