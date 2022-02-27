محمد بن راشد: نمونا الاقتصادي تصاعدي.. والقادم أجمل بإذن الله

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه ضمن تطورات الدولة الاقتصادية حققت تجارتنا الخارجية غير النفطية في 2021 قفزة بنسبة 27٪ عن السنة التي قبلها و11٪ عن 2019، حيث بلغت 1.9 تريليون درهم.

وأضاف سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انطلاقتنا بعد كوفيد قوية.. ونمونا الاقتصادي تصاعدي.. وابتعادنا عن الاعتماد على النفط يصل لمرحلة الاستدامة.. والقادم أجمل بإذن الله".

ضمن تطورات الدولة الاقتصادية حققت تجارتنا الخارجية غير النفطية في ٢٠٢١ قفزة بنسبة ٢٧٪ عن السنة التي قبلها و١١٪ عن ٢٠١٩، حيث بلغت ١.٩ تريليون درهم .. انطلاقتنا بعد كوفيد قوية..ونمونا الاقتصادي تصاعدي..وابتعادنا عن الاعتماد على النفط يصل لمرحلة الاستدامة.. والقادم أجمل بإذن الله.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 27, 2022

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