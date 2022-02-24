«الخارجية» تدعو المواطنين المسافرين للشراء بـ «طرق ذكية»

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

نبهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المواطنين المسافرين إلى الخارج، إلى ضرورة استخدام طرق الدفع الذكية، وتجنب الدفع النقدي قدر المستطاع، وذلك لتلافي أي عملية سرقة قد تحدث عند حمل مبالغ مالية.

كما حثتهم على الالتزام بمجموعة من الإجراءات الوقائية، للحد من الإصابة بفيروس كورونا، ومن أهمها التأكد من تطبيق التدابير الاحترازية عند الوجود في الأماكن العامة، وتجنب الأماكن المزدحمة، والحرص على تعقيم اليدين بشكل مستمر، خصوصاً بعد لمس الأسطح في المناطق العامة، والابتعاد عن أي شخص تظهر عليه أعراض إصابة في الجهاز التنفسي.

وأكدت ضمن إرشادات السفر إلى الخارج، ضرورة التأكد من متطلبات شركة الطيران قبل العودة إلى الدولة، وقد تشمل هذه المتطلبات إجراء فحص مسبق (مسحة الأنف - PCR) قبل العودة بمدة لا تزيد على 72 ساعة، وأن تكون النتيجة سلبية.

ودعت إلى الالتزام باللوائح المحلية والاتحادية الإماراتية الحالية، بشأن إرشادات «كوفيد-19»، وقد يتطلب إجراءات إضافية مختلفة بناءً على حالة البلد، مثل البلدان ذات فئات الخطر المتوسطة والعالية.

وشددت على ضرورة الامتثال للتدابير الوقائية والتوجيهات الخاصة بفيروس «كوفيد-19» في المطار، مثل ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وفحص درجة الحرارة، ومتابعة الالتزام بتوجيهات الحكومة في بلد الوجهة، فيما يخص الجائحة.

وفي حالة إصابة المواطن، عليه التوجه إلى أقرب مركز طوارئ، والتواصل مع بعثة دولة الإمارات في بلد المقر.

كما أن عليه معرفة اللوائح والإرشادات الصحية الخاصة بفيروس «كوفيد-19»، الصادرة في بلد الوجهة.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي حددت أربع فئات مستثناة من قرار منع سفر المواطنين غير المطعمين، الذي بدأ العمل به في 10 يناير الماضي، ويشترط إظهار حالة الإعفاء في تطبيق «الحصن».

وشملت الحالات المستثناة، مواطني الدولة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح، مع ضرورة مراجعة الجهة الصحية التي صدر منها الإعفاء الطبي، لإدخاله في تطبيق «الحصن»، والمتعافين من فيروس «كوفيد-19»، الذين لم تتجاوز فترة تعافيهم ثلاثة أشهر، بغض النظر عن عدد الجرعات، والحالات الإنسانية المستثناة، وتشمل الحالات الخاصة بمرض أو وفاة أقارب المواطنين من الدرجة الأولى، إذ يمكنهم التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي (الرقم 80044444) لإصدار تصريح السفر. ولفتت الوزارة إلى أنه يشترط للمواطنين المسافرين إبراز حالة تصريح السفر على تطبيق الحصن، والتأكد من الحصول على جرعتين من لقاح «كوفيد-19»، إضافة إلى الجرعة الداعمة، وفقاً للبروتوكول الوطني للجرعات الداعمة المعتمد في الدولة.

وكانت الوزارة أعلنت، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، منع السفر لجميع مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح «كوفيد-19»، اعتباراً من 10 الماضي، واشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين للسماح لهم بالسفر.

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