أعجوبة‭ ‬معمارية‭ ‬تصل‭ ‬الماضي‭ ‬بالمستقبل (غرافيك)

المصدر: غرافيك: ماهر الجوهري

«‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬ننتظر‭ ‬المستقبل‭ ‬بل‭ ‬نصنع‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬اليوم‮»‬

صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم

عبارات‭ ‬ملهمة‭ ‬صنعت‭ ‬مبنى‭ ‬المستقبل

«‬لن‭ ‬نعيش‭ ‬مئات‭ ‬السنين‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نبدع‭ ‬شيئاً‭ ‬يستمر‭ ‬لمئات‭ ‬السنين‮»‬.

«‬سر‭ ‬تجدد‭ ‬الحياة‭ ‬وتطور‭ ‬الحضارة‭ ‬وتقدم‭ ‬البشرية‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬واحدة‭: ‬الابتكار‮»‬.

«‬المستقبل‭ ‬سيكون‭ ‬لمن‭ ‬يستطيع‭ ‬تخيله‭ ‬وتصميمه‭ ‬وتنفيذه،‭ ‬المستقبل‭ ‬لا‭ ‬يُنتظر،‭ ‬المستقبل‭ ‬يمكن‭ ‬تصميمه‭ ‬وبناؤه‭ ‬اليوم‮»‬.

- صُمم‭ ‬المبنى‭ ‬ليكون‭ ‬أعجوبة‭ ‬معمارية‭ ‬وهندسية‭ ‬تصل‭ ‬الماضي‭ ‬بالمستقبل،‭ ‬ويغير‭ ‬مفهوم‭ ‬المتاحف‭ ‬التقليدية‭ ‬باستخدامه‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬المبتكرة‭.‬

- يعكس‭ ‬المبنى‭ ‬مفهوماً‭ ‬جديداً‭ ‬مختلفاً‭ ‬عن‭ ‬المباني‭ ‬الشاهقة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬مدن‭ ‬العالم‭. ‬

- يتباهى‭ ‬المبنى‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬فواجهته‭ ‬تحمل‭ ‬مقولات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬المنقوشة‭ ‬بخط‭ ‬صممه‭ ‬الفنان‭ ‬مطر‭ ‬بن‭ ‬لاحج‭.‬

للإطلاع على أقسام وتفاصيل التصميم المستقبلي للأعجوبة‭ ‬المعمارية‭ ‬، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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