المصدر: الإمارات اليوم

مخرج

جدد سكان في مشروع النبض في دبي الجنوب، مطالبتهم المطوّر المسؤول، بفتح مخرج من المنطقة باتجاه جبل علي و«إكسبو دبي»، من خلال إنشاء جسر علوي أو نفق، لتسهيل وصولهم إلى تلك الوجهات، وتحاشياً للسير مسافات طويلة قبل بلوغها، مشيرين إلى أن المدارس وخدمات التوصيل ترفض التعامل مع سكان المنطقة لهذا السبب.

شرطة

ناشد مستخدمون لشارع الاتحاد في عجمان، الشرطة تكثيف وجودها عند المدخل المؤدي إلى الطريق الدائري الرابط بين عجمان والشارقة، لضبط السائقين الذين يقومون بالتجاوز من كتف الطريق، متسببين في تعطيل حركة السير.

تنبيه

يصرّ زوّار لمحطات التزود بالوقود على النزول من سياراتهم، وتركها في حالة التشغيل عند تعبئة الوقود، على الرغم من وجود تنبيه في هذه المحطات بعدم ترك السيارة، الأمر الذي ينطوي على مخاطر تتعلق بالسلامة العامة، وتأخير الزبائن الذين ينتظرون دورهم.

مدارس

أثنى ذوو طلبة في مدارس خاصة على الدور الذي تقوم به الإدارات من أجل استقرار التعليم الحضوري للطلبة، والتشدد في الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، حتى لا يتم الرجوع إلى «التعليم عن بعد».

رسائل

اشتكى قراء تلقيهم رسائل نصية من جهات مجهولة، تعرض عليهم مكاسب مالية شهرية، تصل إلى 27 ألف درهم، ومن المنزل، مؤكدين أن مثل هذه الإعلانات تنطوي على تضليل كبير، الهدف منه كسب المال على حساب من هم في أمسّ الحاجة إليه.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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