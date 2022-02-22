بث مباشر لحفل افتتاح أجمل مبنى على وجه الأرض.. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

يقدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً لحفل افتتاح "متحف المستقبل" في دبي، والذي يعد أيقونة معمارية هي الأجمل على وجه الأرض ومحطة جديدة لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية.

 

 

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