بث مباشر لحفل افتتاح أجمل مبنى على وجه الأرض.. فيديو
يقدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً لحفل افتتاح "متحف المستقبل" في دبي، والذي يعد أيقونة معمارية هي الأجمل على وجه الأرض ومحطة جديدة لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية.
تغطية مباشرة لحفل افتتاح #أجمل_مبنى_على_وجه_الأرض تطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022 #متحف_المستقبل في دبي.. @MOTF #MuseumOfTheFuture #MOTFhttps://t.co/C9SIOOozVN— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 22, 2022
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