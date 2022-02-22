المصدر: الإمارات اليوم

«دليفري»

رصد سائقون تكرار الوقوف الخاطئ لدرّاجات «دليفري» في مواقف الأحياء السكنية، إذ تشغل بعضها مساحة بين موقفين بما لا يسمح بدخول المركبات، فيما تقف أخرى بطريقة تعرقل الخروج، مطالبين بتشديد الرقابة والتوعية لقائدي هذه الدرّاجات.

مدارس

اشتكى قراء قيام ذوي طلبة بالوقوف بمركباتهم فوق الأرصفة المحيطة ببعض المدارس في أبوظبي، بما يعيق حركة المشاة والطلبة عند الخروج من المدرسة، مطالبين بتشديد الضبط المروري للحد من هذه السلوكيات، وحث المخالفين على الوقوف الصحيح في المواقف المتاحة.

إزعاج

يتلقى قراء مكالمات هاتفية من مندوبي شركات الاتصالات، للترويج للعروض والباقات المختلفة، في مختلف الأوقات، متسائلين: لماذا لا يتم وقف الدعاية عبر الاتصال الهاتفي، والاكتفاء بالإعلان عن العروض عبر حسابات تلك الشركات سواء على الموقع الإلكتروني أو التواصل الاجتماعي.

ازدحام

رصد سائقون ازدحاماً في الحارة اليسرى عند بعض التقاطعات الضوئية في أبوظبي، عقب تطبيق الضبط الآلي لمخالفة عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، مشيرين إلى أن ذلك يحدث عندما تكون هناك حارة واحدة فقط مخصصة للدوران والاتجاه لليسار، فيما يسمح باستخدام الحارة الثانية للمتجهين إلى الأمام.

منهج

اشتكى ذوو طلبة هرولة بعض معلمي المدارس، نحو إنهاء المنهج الدراسي قبل نهاية الشهر الجاري، في حين يفتقد أبناؤهم القدرة على التحصيل واللحاق بما تم الانتهاء منه، مشيرين إلى أن كثيراً من المواد الدراسية تحتاج إلى مزيد من الشرح والتدريب.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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