محمد بن راشد يبحث مع رئيس الأوروغواي تعزيز الشراكة الاقتصادية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديقة لويس لا كايي بو، الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في احتفالات بلاده بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي» بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى خلال جولة في مقر جناح الأوروغواي في إكسبو، عن ترحيبه بالرئيس لويس لا كايي بو والوفد المرافق، حيث تطرق النقاش إلى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري والتقني، واكتشاف فرص جديدة تخدم الأهداف التنموية للجانبين، وبما يرقى إلى تطلعات الشعبين الصديقين، ويعزّز جسور التواصل بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية بصورة عامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض دور معرض «إكسبو 2020 دبي» في توطيد الروابط بين شعوب العالم وإسهامه في تحقيق مزيد من التقارب بين بلدانه، بما يتيحه من فرصة للاطلاع على ثقافات العالم، فضلاً عما يوفره الحدث العالمي الكبير من مساحة رحبة للتعرف على أحدث الابتكارات والحلول التي تسهم في إيجاد عالم أفضل يتشارك فيه الجميع فرص التقدم والنمو.

من جانبه، أعرب الرئيس لويس لا كايي بو عن عميق امتنانه لما وجده في دولة الإمارات من ترحاب وحسن استقبال، مؤكداً حرص بلاده على تنمية روابط الصداقة والتعاون بين البلدين، وأمله في أن تكون مشاركة الأوروغواي في معرض إكسبو إضافة تخدم تحقيق هذا الهدف.

كما أعرب عن خالص التهاني لدولة الإمارات قيادة وشعباً على التنظيم المتميز لإكسبو، مع انعقاده للمرة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وتقديره للدور الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات على الصعيد الدولي، لاسيما في مجال تشجيع الحوار حول سبل نشر أسباب التفاهم والتعايش والسلام. إلى ذلك، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بزيارة جناح دولة بنما المُقام في منطقة «الموضوعات» في إكسبو، والذي تروج لنفسها من خلاله بوصفها بوابة للأمريكيتين ومركزاً رئيساً للتجارة والأعمال والتقنية، وتعرض فيه لما تتمتع به من فرص استثمارية. واطلع سموه خلال الزيارة على ما تقوم به بنما من جهود لتيسير حركة التجارة العالمية من خلال قناة بنما البحرية، التي تشكل أحد أهم الممرات الملاحية والروابط الحيوية للتجارة العالمية.

كما شاهد سموه ما تعرض له بنما في جناحها من مقومات جذب سياحي متنوعة، ومن أبرزها بيئتها الطبيعية الخلابة والحياة الفطرية الغنية.

محمد بن راشد يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جُدد

تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أوراق اعتماد سفراء جُدد معينين لدى الدولة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة. وقد رحّب سموه خلال الاستقبال، الذي جرى في مقر إكسبو 2020 دبي، بكل من: سفير ليبيا، سفيان سالم الشيباني، وسفير مالي، ماماري كامارا، وسفير المكسيك، لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، معرباً لهم عن خالص أمنياته بالتوفيق في مهامهم وبما يسهم في تعزيز روابط التعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم، ويخدم ترسيخ دعائم الشراكة ضمن مختلف المسارات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن حكومة الإمارات حريصة على تقديم أشكال الدعم الممكنة كافة للبعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة، لتمكينهم من القيام بأدوارهم على الوجه الأكمل، ترسيخاً لمبادئ الانفتاح والشراكة التي تتبناها الدولة في علاقاتها مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، على أساس من الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة بغية توسيع قاعدة التعاون البنّاء في مختلف المجالات.

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