محمد بن راشد يشهد غدا افتتاح أجمل مبنى في العالم

المصدر: دبي - وام

يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعدد من كبار الشخصيات الوطنية غدا " الثلاثاء " افتتاح "متحف المستقبل" في دبي، والذي يعد أيقونية معمارية الأجمل على وجه الأرض ومحطة جديدة لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية .

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس متحف المستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي: " أن متحف المستقبل سيولد الأفكار الجديدة لمستقبل الدولة .. ويثري شغف أجيال الحاضر والمستقبل بفضول العلم والمعرفة، حيث يمثل معرضا دائما لتجارب متنوعة ومتجددة حول مستقبل البشرية وأهم التقنيات التي تنتظر المجتمعات الإنسانية في العقود المقبلة، كما يمثل المتحف مركزا فكريا عالميا من نوع جديد، ويجسد الخيال البشري الحيوي الذي لا يتوقف عن الإبداع والابتكار " .

وأضاف أن المتحف سيشكل حاضنة للمستشرفين العالميين وللنخبة العلمية والمعرفية على مستوى المنطقة والعالم، كما سيكون ميدانا لتبادل الأفكار والرؤى وخلق حراك فكري عالمي يقوم على رؤى إنسانية مبدعة وحلول مستقبلية واعدة تحول التحديات إلى فرص وتجمع العقول المبدعة والأفكار المبتكرة وتشارك في تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة للعالم بأسره.

وأعلن أن متحف المستقبل سيطلق سلسة من الحوارات العالمية مباشرة بعد افتتاحه.

- منارة معرفية وأيقونة معمارية.

يعد متحف المستقبل الأيقونة الأجمل والأحدث التي تضاف لأيقونات العالم الحضارية كمنارة يطل منها على الغد ويشرف من تجاربها ومبادراتها وفعالياتها على المستقبل، وهو إلى ذلك المبنى الأكثر انسيابية والأكثر إبداعا والأجمل على مستوى العالم من الناحية المعمارية، بعد أن دفع بالتفكير التصميمي وعمليات بنائه حدود الهندسة المعمارية والمدنية لآفاق جديدة غير مسبوقة عبر استخدام تقنيات هندسية جديدة تماما جعلت منه أعجوبة في المعمار والابتكار تضاف إلى الأفق العمراني المميز لدبي ودولة الإمارات.

ويستقبل المتحف بمبناه الأيقوني الأجمل في العالم بارتفاع 77 مترا الزوار من مختلف أنحاء الدولة والعالم للتعرف على اتجاهات المستقبل وأفكار الغد والمساهمة في تصور المستقبل الذي تتطلع إليه البشرية.

- مل -

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