مدني رأس الخيمة يطلق مبادرة لحصر وردم الآبار المهجورة في المناطق المفتوحة

المصدر: الإمارات اليوم _ رأس الخيمة

أطلقت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة مبادرة لحصر وردم الآبار المهجورة والمكشوفة في المناطق والأماكن المفتوحة على مستوى الامارة بالتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة وتفادياً لوقوع أي حوادث سقوط فيها.

وترأس مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة العميد محمد عبد الله الزعابي اجتماعا داخلياً مع رؤساء الاقسام ومدراء الافرع للتباحث حول هذه المبادرة ووضع الخطوط العريضة لها تمهيدا لحصر الآبار المهجورة في المناطق المفتوحة في مختلف مناطق رأس الخيمة تمهيدا لمباشرة ردمها، كما عقدت الادارة اجتماعا مع الجهات المعنية ضم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والهيئة الوطنية للازمات والكوارث ودائرة البلدية ودائرة الخدمات العامة بالإضافة الى هيئة حماية البيئة والتنمية.

وأشار الزعابي إلى أن إطلاق المبادرة يندرج ضمن مساعي إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة للحفاظ على سلامة الأهالي من مواطنين ومقيمين وزائرين من خطر التعرض للسقوط في الآبار والحفاظ على المظهر الجمالي العام للإمارة ونظافة البيئة والصحة العامة لأن الآبار قد تكون مأوى للزواحف والقوارض وغيرها، مضيفاً أنه تم خلال الاجتماع التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطوط العريضة للبدء في عملية حصر أماكن تواجد الآبار المهجورة والعمل على ردمها.

وذكر ان المبادرة تقتصر على الآبار المكشوفة والمهجورة في المناطق المفتوحة خلافا للآبار الواقعة في المزارع والمناطق المغلقة التي تقع مسؤوليتها على أصحابها، داعيا الأهالي إلى التعاون مع هذه المبادرة من خلال الابلاغ عن أماكن تواجد الآبار المكشوفة في المناطق المفتوحة لما لذلك من دور في توفير الوقت والجهد وسرعة انجاز العمل والاهداف الموضوعة.

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