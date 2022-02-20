انطلاق مؤتمر «يومكس» و«سيمتكس» بمشاركة دولية واسعة

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

انطلقت في أبوظبي، أمس، فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر «الأنظمة غير المأهولة 2022»، المصاحب لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس»، تحت شعار «أنظمة ذاتية بلا حدود: طفرة هائلة وآفاق واعدة».

واستقطب المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجموعة من قادة الفكر والمسؤولين رفيعي المستوى، والأكاديميين الباحثين من مختلف دول العالم، ويشارك فيه أكثر من 2000 خبير ومختص بشكل حضوري وافتراضي.

وافتتح وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات، محمد بن أحمد البواردي، جلسات المؤتمر، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، بالتعاون مع وزارة الدفاع في الإمارات.

وقال البواردي: «تشكل الأنظمة غير المأهولة، والطائرات بدون طيار عنواناً بارزاً للثورة التكنولوجية الحقيقية غير المسبوقة التي تضع المستقبل بين أيدينا، وفي دولة الإمارات تعتبر لاعباً مهماً في تحقيق رؤية قيادتنا، بالتركيز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم». وتابع: «يأتي تنظيم المؤتمر الاستراتيجي، على الرغم من التحديات العالمية، ليسلط الضوء على القدرات والممكنات التي تتمتع بها دولة الإمارات، إذ يبرز دورها المحوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وجهودها للمضي قدماً في تعزيز منظومتها التكنولوجية المتقدمة، لتطوير قوة الردع، وبناء قطاع أمني ودفاعي يسهم في تحقيق الطمأنينة والسلم».

وأضاف أن أهمية المؤتمر تكمن في كونه منصة علمية جامعة للخبرات والكفاءات، تدعم مهمتنا لتطوير القدرات الوطنية، ورسالة من دولة الإمارات إلى العالم أجمع بأنها قادرة على مجابهة التحديات على اختلافها، والوصول إلى تحقيق تطلعات قيادتها وطموحات شعبها في الوصول إلى مكانة متقدمة على قائمة أفضل دول العالم في جميع المجالات، وبأنها حريصة على تطوير قدراتها لإنتاج الأنظمة غير المأهولة والطائرات بدون طيار، بغرض تعزيز قدراتها الدفاعية، ودعم اقتصادها الوطني.

وقال: «يكمن جانب كبير من الخطورة في أن الطائرات بدون طيار أصبحت سلاحاً تفضله الجماعات المسلحة والإرهابية، نظراً لانخفاض تكلفة إنتاجها، وكفاءتها وفعاليتها وسهولة الحصول عليها، خصوصاً إذا ما وجدت أنظمة ودول ترعاها، إذ يمكن أن تقوم الطائرات بدون طيار ببعض الأدوار التي تقوم بها الطائرات المقاتلة التقليدية، مثل مهام المراقبة، والاستطلاع والهجمات الجوية، ولهذا بدأت استخداماتها تؤثر في مفاهيم وعقيدة العمليات الجوية والدفاع الجوي».

وتابع: «رغم ما تمثله الأنظمة غير المأهولة من تقدم علمي وتكنولوجي، إلا أنها تنطوي على مخاطر وتحديات غير مسبوقة، ولذلك علينا أن نكثف جهودنا على مستوى دولي وعالمي، من أجل حماية الشرعية الدولية، وتحقيق السلام والأمن الدوليين، والعمل معاً للاستمرار في مسيرة التقدم والازدهار لأجيالنا القادمة عبر الارتقاء بقدراتنا الإبداعية لمجابهة التحديات، وتطوير تعامل الإنسان مع الآلات الذكية بثقة ووعي».

من جانبه، قال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، في افتتاح الجلسة الأولى في المؤتمر: «عند النظر إلى الأنظمة غير المأهولة، فهناك كثير من الأسباب التي قد يبني عليها القادة وصنّاع القرار توجهاتهم في استخدامها، والعمل على تطوير نشر تقنياتها المتنوعة، فهي تسهم في خلق فرص كثيرة لحماية المدنيين في الحروب».

وتابع: «هذه الأنظمة لديها قدرة مثالية على العمل بشكل موحد ومتناسق، بطرق قد لا يستطيع الإنسان القيام بها، فالخوارزميات ليس لديها مشاعرنا، وخوفنا، ولا يصيبها التعب، بل تعمل على مدار الساعة طوال العام، وتنفذ الأوامر الواردة إليها، وتتفوق على الأنظمة التقليدية عند دمجها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذه المزايا مجتمعة تجعلنا أكثر قدرة على حماية مجتمعاتنا».

محمد البواردي:

• «الإمارات توظّف الأنظمة غير المأهولة لبناء الاقتصاد الأفضل في العالم».

«إيدج» تكشف عن طائرات مسيّرة.. دفاعية وهجومية

كشفت «إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة للدفاع ومجالات أخرى، وأحد أهم 25 مورداً دفاعياً على مستوى العالم، عن أسراب الطائرات المسيّرة، وأحدث استخداماتها في الأنظمة الجوية غير المأهولة، في اليوم الأول من معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2022).

وعرضت «إيدج» أسراب طائراتها المسيرة، التي تعتمد على سلسلة Hunter 2 من المركبات الجوية غير المأهولة التي طورتها «هالكن»، الشركة الإقليمية الرائدة في إنتاج وتوريد الأسلحة الموجهة بدقة، والأنظمة الجوية غير المأهولة.

ويتميز السرب بوزن إقلاع أقصى يبلغ 8 كغم مع مستوى عالٍ من الذكاء والاستجابة أثناء توجيهه نحو الهدف.

يتميز السرب بوزن إقلاع أقصى يبلغ 8 كغم. من المصدر

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