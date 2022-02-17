30 بناية مهجورة وموقعاً مشوهاً في أبوظبي.. كيف تعاملت معها البلدية.؟

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، أعمال هدم وإزالة 18 مبنى مهجوراً خلال العام 2021، من خلال بلدية مركز المدينة، وذلك مقارنة بعدد 8 مبانٍ فقط تم هدمها خلال العام 2020 ، كما تم تنفيذ أعمال إزالة المشوّهات للمظهر العام في 12 موقعاً بجزيرة أبوظبي، بالإضافة إلى 8 مبانٍ تم هدمها خلال عام 2021 بعد رصدها من البلدية وبعد صدور قرار الهدم بشأنها.

وأكدت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار سعيها نحو الحفاظ على المظهر العام للمباني والتواصل المستمر مع ملاك المباني المهجورة والمهملة في أبوظبي وضواحيها وحثهم على أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن هذه المباني والتعاون مع البلدية والجهات المختصة لتسوية أوضاع المباني كونها تساهم في تشويه المظهر العام للمدينة، بالإضافة إلى خطرها المتمثل بتلويث البيئة والتسبب بإزعاج السكان وكونها مصدراً للأخطار الصحية وتهدد سلامة القاطنين بجوارها.

وأشارت إلى أنها تتعامل مع هذه العمليات بشكل مرن بداية من مرحلة رصد المبنى و الاتصال والتواصل مع ملاك المباني وتوعيتهم وصولاً إلى استصدار قرارات الهدم والإزالة، موضحة أن أعمال الهدم تميّزت خلال العام 2021 بوتيرة إنجاز غير مسبوقة حيث أسفرت جهود التنسيق بين الإدارات المعنية في سرعة تنفيذ جميع إجراءات الرصد وإخطار الملاك وإصدار قرارات الهدم واستصدار التصاريح اللازمة لتنفيذ أعمال الإزالة في وقت قياسي.

وتتخذ بلدية مدينة أبوظبي وفقاً للقانون العديد من الإجراءات بحق تلك الأبنية المهملة ، مشيرة أن المباني المأهولة والمشوهة للمظهر العام والقابلة للصيانة والتأهيل يتم توعية ملاكها بأهمية وضرورة صيانتها، وفي حالة عدم استجابة الملاك يتم الإخطار القانوني لمدة شهر لإعطاء الفرصة لمراجعة البلدية وتصحيح وضع المبني قبل إصدار أي قرار إداري بشأن المبنى .

وبعد انتهاء المهلة يقوم مركز البلدية الفرعي بتحويل المبني إلى لجنة الكشف على المباني المهجورة لدراسة حالة المبني وإصدار القرار المناسب.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن المباني المهملة أو المهجورة، والتعاون مع البلدية والجهات المختصة لتسوية أوضاع المباني .

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