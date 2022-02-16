المصدر: الإمارات اليوم

رسائل

اشتكى عملاء لدى بنك أم القيوين عدم تلقي رسائل نصية خاصة بالمعاملات التي يقومون بها منذ فترة، من دون إيجاد حل لهذه المشكلة.

صيانة

أفاد قارئ بأن بنك رأس الخيمة يفرض رسوماً تحت مسمى «رسوم الصيانة» للحساب المصرفي، حتى لو كان الرصيد صفراً، ودعا إدارة البنك إلى تغيير هذا الإجراء، في ظل حاجة العملاء إلى التعاملات المصرفية الأساسية.

اختبار

دعا قارئ الجهات الصحية المختصة إلى منع الصيدليات من بيع اختبارات «كورونا» المنزلية، إذ يلجأ إليها البعض للتأكد من إصابته بعيداً عن الجهات الرسمية للتهرب من فترة العزل، ما يسهم في انتشار الفيروس.

رسوم

فوجئ ذوو طلبة في مدرسة خاصة بأبوظبي، بقيام المدرسة بزيادة الرسوم الدراسية الخاصة بالعام المقبل بأكثر من 20%، رغم قيام المدرسة هذا العام بزيادة الرسوم الدراسية، مطالبين بوضع حد للزيادات، وألا تكون بشكل سنوي.

عرض

قال متعامل إنه تواصل مع شركة طيران بخصوص الاستفادة من أحد العروض الترويجية التي طرحتها، لكنه فوجئ بنفاد المقاعد الخاضعة للعرض، على الرغم من تواصله مع الشركة فور تلقيه العرض على بريده الإلكتروني.

ازدحام

لاحظ قراء أن ظاهرة الازدحام في الشوارع بدأت تعود إلى معدلاتها السابقة، خصوصاً في فترات الذروة الصباحية والمسائية، لاسيما في الطرق التي تصل دبي بالإمارات الشمالية وبالعكس، داعين الجهات المعنية إلى توفير حلول تسهم في التحفيف من حدة الازدحام.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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