رصد 8 مخالفات مرورية لسائقي توصيل الطلبات "دليفري" برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

رصدت شرطة رأس الخيمة ثمانٍ مخالفات مرورية لقائدي الدراجات التوصيل الناريّة (دليفري) في الطرقات والشوارع العامة، ناتجة عن السلوكيات المرورية الخاطئة التي يتسبب بها سائقي دراجات التوصيل، والمتمثلة في عدم الالتزام بالوقوف الصحيح عند التقاطعات والإشارات الضوئية الحمراء، والسرعة الزائدة، وعدم الالتزام بمسارات الطريق أثناء القيادة، والتجاوز الخاطئ والمفاجئ، والانتقال يميناً ويساراً بشكل مفاجئ، وعدم استخدام الإشارات الضوئية الجانبية للطريق عند التجاوز أو تغيير المسار، وعدم ترك مسافة كافية أثناء القيادة، والتجاوز أثناء توقف الحركة المرورية وخاصة عند التقاطعات والإشارات المرورية.

جاء ذلك خلال عقد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، اجتماعاً لمناقشة مخاطر الدراجات الناريّة ( طلبات – دليفري) برئاسة مدير إدارة المرور والدوريات العميد أحمد الصم النقبي وبحضور ممثلي الدائرة الاقتصادية، ومدراء شركات التوصيل، بهدف مناقشة بنود الوعي وتعزيز السلامة المرورية لفئة سائقي دراجات التوصيل( طلبات – دليفري)، وطرح بنود المخالفات المرورية المترتبة، وتناول الاجتماع التأكيد على عقد مجموعة من الورش التوعوية لقائدي هذه الدراجات لاطلاعهم على الأخطاء المرتكبة وأيضاً تثقيفهم بما يتوجب عليهم القيام به وصولاً للأهداف الموضوعة.

وأشار النقبي إلى ضرورة تجنب مخاطر السلوكيات الخاطئة المرتكبة من قِبَلِ بعض سائقي دراجات التوصيل (طلبات – دليفري) من خلال تعزيز التعاون مع الشركات المعنية، لتحقيق الالتزام بقواعد وسرعة الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، للحد من هذه المخاطر، وحالات الارباك التي يتسبب فيها سائقي هذه الدراجات بسبب تغيير مسارهم المفاجئ أمام المركبات دون سابق إنذار، مضيفاً أن الاجتماع جاء حرصاً من شرطة رأس الخيمة، على تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية، في تعزيز قواعد السلامة المرورية لقائدي الدراجات الناريّة ( طلبات – دليفري) ولتفادي حدوث الحوادث المرورية ، ومسبباتها والآثار والخسائر الناجمة عنها، ومخاطر السلوكيات الخاطئة المرتكبة من قِبَلِ بعضِ قائدي دراجات توصيل الطلبات، التي تتسبب في إرباك حركة السير.



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