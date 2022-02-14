المصدر: الإمارات اليوم

ابتسامة

يتلقى قرّاء رسائل نصية متكررة من مراكز طبية، تطلب منهم زيارتها، وتعدهم بأسنان ناصعة، وابتسامة تشبه ابتسامة المشاهير في «هوليود»، على الرغم من عدم اهتمامهم بهذا النوع من التجميل، وإيضاح الأمر للجهة المرسلة.

ازدحام

طالب مستخدمون لشارع الاتحاد في عجمان، الجهات المختصة، بإيجاد حلول جذرية للأسباب التي تؤدي إلى ازدحام الشارع بشكل متكرر عند جسر النعيمية، حتى الطريق الدائري الرابط بين عجمان والشارقة.

غياث

حرص زوّار «إكسبو دبي» على التقاط الصور التذكارية مع دوريات شرطة دبي، المعروفة باسم «غياث»، المزوّدة بتجهيزات خاصة للتعامل مع أي نوع من الحوادث أو الطوارئ. وتوجد سبع دوريات في أحد المداخل المؤدية إلى ساحة الوصل.

تعقيم

لاحظ مستخدمون لأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك، تراجع الاهتمام بتعقيم مفاتيح تلك الأجهزة، وعدم وجود معقمات لاستخدامها قبل إتمام العملية أو بعدها، مطالبين بجعل هذه الإضافة دائمة، للحماية من فيروس «كورونا» وغيره من الفيروسات.

اجتماعات

دعا ذوو طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، إلى تفعيل الاجتماعات مع أولياء الأمور، وذلك لضمان حصول جميع الأطراف على معرفة واضحة بمسؤولياتها وواجباتها، ومنع القرارات المفاجئة التي تتخذها المدارس.

شروط

لاحظ مستهلكون إدراج شركات العديد من الشروط والأحكام في العروض الترويجية أو بطاقات الهدايا التي تطرحها، لافتين إلى أن ذلك يفقدها مزاياها، ويجعل من الصعب الاستفادة منها في بعض الأوقات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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