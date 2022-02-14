«محمد بن راشد للإسكان» تقدم خصومات لـ 1100 مستفيد من «السداد المبكر»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان البدء ببناء مشروع مساكن منطقة الخوانيج الثانية في دبي، الذي يشمل إنشاء 667 مسكناً للمواطنين بقيمة مليار درهم، والبدء ببناء مشروع مساكن منطقة الورقاء، الذي يشمل بناء 136 مسكناً بقيمة 185 مليون درهم، ليبلغ مجموع المساكن المنجزة في المشروعين عند انتهائهما 803 مساكن، بقيمة إجمالية قدرها مليار و185 مليون درهم.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عمر حمد بوشهاب، إن المشروعين يأتيان في إطار تعزيز الجهود لتنفيذ خطة دبي الحضرية 2040 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاستشراف مستقبل المدن والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية التي تحقق الاستقرار الأسري، وتضمن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

وأكد بوشهاب الزخم الذي تشهده مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بما في ذلك المبادرات المرتبطة بالقروض ذات الصلة ببرنامج إسكان المواطنين، التي من شأنها تعزيز جهود توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة، والارتقاء بجودة حياتهم، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي وإدخال السعادة على قلوبهم.

وأشار إلى مبادرة «السداد المبكر»، التي تضمن المؤسسة من خلالها إعفاء المقترض بنسبة مئوية من المبلغ المتبقي من القرض في حال سداده قبل انقضاء المدة، فيما توفر المؤسسة من خلال مبادرة «عوض» مكافأة مالية تُمنح للمستفيد الذي صدرت له موافقة قرض بناء وأنجز المسكن دون الاستفادة من صرف القرض الممنوح له من المؤسسة.

وتابع: «تعزز المبادرتان النموذج التنموي الشامل والمستدام لإمارة دبي في قطاع الإسكان، فيما تسعى مبادرات المؤسسة كافة، إلى توفير المصلحة للمستفيدين من برامجها المختلفة، والمساهمة بفعالية في إنجاز مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة، بما يرسخ مكانة الإمارة لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، ويضمن تمتع المواطنين بأعلى معايير جودة الحياة، ويحقق استقرارهم الاجتماعي».

وفيما يتعلق بمبادرة «السداد المبكر»، أشار بوشهاب إلى أن المبادرة تضمن إعفاء المقترض بنسبة مئوية من المبلغ المتبقي من القرض في حال سداده القرض قبل انقضاء المدة، حيث تحتسب قيمة الخصم بناء على عدد السنوات المتبقية من القرض، والقيمة المتبقية منه. وتصل قيمة الخصم المسموح به في إطار هذه المبادرة إلى 300 ألف درهم، دون احتساب أي خصومات على متأخرات القرض غير المسددة.

وقال بوشهاب إن أكثر من 1100 مواطن استفادوا من مبادرة «السداد المبكر» منذ إطلاقها، حيث خصم أكثر من 114 مليون درهم.

وتستهدف المبادرة تحقيق خصومات مضاعفة لمزيد من المستفيدين خلال المرحلة المقبلة.

وأفاد بوشهاب بأن مبادرة «عوض» تحقق فائدة مهمة لقطاع كبير من المستفيدين، إذ توفر مكافأة مالية تمنحها المؤسسة للمستفيد الذي صدرت له موافقة قرض بناء، وأنجز المسكن دون الاستفادة من صرف القرض الممنوح له من المؤسسة، وتراوح قيمة الاستفادة من المبادرة ما بين 75 ألف درهم و375 ألف درهم.

وأضاف أن نسبة الاستفادة الفعلية من مبادرة «عوض» تصل إلى 42% من قيمة القرض، وفق الشروط المعتمدة للاستفادة منها، وعدد سنوات القرض، وهو ما يوفر خياراً مهماً آخر داعماً لخطط المستفيدين من برامج مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للـ20 عاماً المقبلة للمواطنين في دبي.

ووجه سموه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي أربعة أضعاف، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار و700 مليون قدم مربعة تكفي لسد احتياجات المواطنين للـ20 عاماً المقبلة.

وجاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ظل جهود استكمال النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، بما يعزز الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ مكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم.

كما أمر سموه بتخصيص وبدء توزيع 2000 قطعة أرض للمواطنين بشكل فوري في منطقة وادي العمردي والعوير الثانية، وتخصيص مجمع سكني متكامل الخدمات «قرية الأسرة» في منطقة محيصنة الرابعة للأسر غير الممتدة وأصحاب الحالات الفردية، وإعفاء أسر المتوفين من سداد قروض إسكانية بقيمة 33 مليون درهم.

وحرصت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تنفيذ توجيهات سموه بكفاءة ملحوظة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وعبر آلية تنفيذية تعزز الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، من أجل مصلحة المواطن، وبما يدعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية لإسكان المواطنين في إمارة دبي، ويعزز من واقع تصدر الإمارة لقائمة أفضل المدن للعيش والاستقرار في العالم.

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