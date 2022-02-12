بلدية دبا الفجيرة تخالف موزعي منشورات دعائية دون تصريح

المصدر: سمية الحمادي. دبا الفجيرة

أفادت بلدية دبا الفجيرة بأنها حررت 211 إنذار و243 مخالفة تضمنت توزيع منشورات دعائية بدون تصريح وممارسة أنشطة غير مذكورة بالرخصة بالإضافة لمخالفة التعليمات والقوانين التي أصدرتها البلدية خلال العام الماضي.

كما أغلقت البلدية 13 منشأة لم تلتزم بتجديد الرخصة التجارية كما قامت بإلغاء 119 رخصة بعد أن انجز قسم المتابعة والتفتيش والشكاوى (3587) جولة تفتيشية ميدانية خلال العام الماضي على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها ،بهدف متابعة الرخص الجديدة التي أصدرت ، و للتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها.

وأنجزت البلدية متمثلة بإدارة التراخيص التجارية (4112) رخصة لعام 2021، لعدد مختلف من الأنشطة منها تجارية ومهنية وصناعية وحرفية وخدمية إلى جانب الرخص المنزلية (مشروعي )، تنوعت بين إصدار رخصة جديدة (314) ، وتجديد(3798) رخصة.

كما تحرص على تنظيم الحملات والجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة بشكل دوري ومستمر لرصد كل الممارسات السلبية، وضبط كل من يمارسها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح القانونية، إضافة إلى سعي البلدية الدائم لإرشاد وتوعية الجمهور لتجنب هذه الممارسات الخاطئة.

وتدعو البلدية جمهورها الكريم بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) ، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها (.dibbamun) لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news