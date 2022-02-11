شرطة أبوظبي تدعم الابتكار بـ «ملتقى افتراضي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظمت شرطة أبوظبي «ملتقى الابتكار الشرطي» الافتراضي الثاني، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2022» وذلك بالشراكة مع «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي»، وجامعة خليفة في أبوظبي.

وأفاد مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، العقيد خلفان عبدالله المنصوري، بأن الملتقى يجسد تطلعات ورؤى القيادة وحرصها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تحقيق أولويتها «الريادة المؤسسية» والهدف الاستراتيجي «ترسيخ الابتكار ودعم الجاهزية للمستقبل» من خلال مبادرات ومشروعات علمية وبحثية تدعم الابتكار الشرطي، وتهتم بالموهوبين والمبتكرين من منتسبي شرطة أبوظبي، وإيجاد بيئة محفزة للابتكار تدعم مسيرة العمل الشرطي وترفع من مستوى الخدمات المقدمة، وتصب في تعزيز أمن وأمان مجتمع دولة الإمارات.

واستعرض مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في شرطة أبوظبي، المقدم الدكتور مصعب عمير الشرياني، جهود الشرطة في الاهتمام بالابتكار وتحفيز منتسبيها وكيفية الابتكار في الشرطة.

وتطرق رئيس معهد الأمن الدولي والمدني في جامعة خليفة، الدكتور أثول ياتس، إلى التحديات المستقبلية للقطاع الشرطي في دولة الإمارات، وتحدثت نجوان المدفع، مديرة منصة الابتكار في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عن الابتكار في العمل الحكومي لدولة الإمارات.

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