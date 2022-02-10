"كهرباء دبي" تزود مركبات زوار "إكسبو 2020 " الكهربائية بنحو 88 ألف كيلووات ساعة

المصدر: دبي - وام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن محطات الشاحن الأخضر التابعة لها والمنتشرة في موقع إكسبو 2020 دبي زوّدت مركبات زوار المعرض الكهربائية بـ 87,772 كيلووات ساعة من الكهرباء خلال الأشهر الثلاث الأولى من المعرض وذلك من خلال 3,681 عملية شحن أجراها زوار المعرض مما مكنهم من قطع ما مجموعه 415,000 كم باستخدام المركبات الصديقة للبيئة.

وتوفر الهيئة 19 محطة من محطات الشاحن الأخضر لشحن المركبات الكهربائية في مواقع متعددة من موقع إكسبو 2020 دبي بمعدل خمس محطات شحن في كل من مواقف أجنحة المعرض الثلاث: جناح الفرص الاستدامة والتنقل، ومحطتي شحن في مكتب إكسبو وكذلك محطتي شحن في محطة إينوك المستقبلية. وتوفر الهيئة خدمة الشحن إلى 34 مركبة كهربائية في آن واحد في موقع إكسبو 2020 دبي.

وأشاد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، بإقبال زوار إكسبو 2020 دبي على استخدام المركبات الكهربائية والمساهمة في دعم رؤية القيادة الرشيدة لاستضافة أحد أكثر المعارض استدامة في تاريخ إكسبو وتحقيق مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأضاف أنه انسجاماً مع مبادرة "دبي الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية تلتزم الهيئة بتشجيع أفراد المجتمع على اقتناء المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة وزيادة أعداد السيارات الهجينة والكهربائية وانتشارها في الإمارة وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وذكر أنه وبصفتها شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي تسعى الهيئة لتوفير الطاقة المستدامة لمرافق هذا الحدث العالمي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. وقد خصصت الهيئة 4.26 مليار درهم لدعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض باستخدام أحدث الأنظمة الذكية إضافة إلى توفير 19 محطة من محطات "الشاحن الأخضر" في مختلف مواقع المعرض وتزويد إكسبو دبي بالطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل.

من جهته لفت المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة إلى أن الهيئة توفر خدمات مبادرتها "الشاحن الأخضر" للمتعاملين المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر والمتعاملين غير المسجلين في الخدمة عن طريق استخدام ميزة "خاصية الزائر" حيث يمكنهم شحن مركباتهم في جميع محطات "الشاحن الأخضر" والتي يزيد عددها عن 325 محطة شحن منتشرة في موقع إكسبو 2020 دبي وفي جميع أنحاء إمارة دبي.

وأضاف أن الهيئة تتيح خدمات مبادرتها "الشاحن الأخضر" لجميع مالكي المركبات الكهربائية عند تسجيل مركباتهم لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي حيث تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بإنشاء حساب لهم بعد تسجيلهم لدى هيئة الطرق والمواصلات. ويمكن للمتعاملين إنشاء حساب الشاحن الأخضر عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين مما يمكنهم من الاستفادة من محطات الشحن التابعة للهيئة في غضون ساعة من تسجيل المركبة.

من ناحية ثانية استقطب جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في إكسبو 2020 دبي 338,833 زائراً منذ انطلاق المعرض العالمي في الأول من أكتوبر 2021 وحتى نهاية ديسمبر 2021.

وتعرض الهيئة في جناحها مجموعة من أهم مشاريعها ومبادراتها بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم؛ ومشروع "الهيدروجين الأخضر" الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية؛ و"ديوا الرقمية" الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي التي تهدف لأن تصبح الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية؛ والمحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات وغيرها من مشروعات ومبادرات رائدة.

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