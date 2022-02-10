محمد بن راشد: «مسبار الأمل» أوصل طموحات شعبنا إلى آفاق جديدة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنه قبل عام وصل العرب لأول مرة في تاريخهم إلى الكوكب الأحمر، وبوصول مسبار الأمل إلى المريخ أوصل طموحات شعبنا إلى آفاق جديدة. وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «قبل عام من اليوم وصل مسبار الأمل لكوكب المريخ.. وصل العرب لأول مرة في تاريخهم للكوكب الأحمر.. ووصلت طموحات شعبنا لآفاق جديدة.. قبل عام من اليوم تمكن مجموعة من الشباب العربي الإماراتي من تحطيم حواجز وهمية بأننا لا نستطيع أن ننافس العالم في الفضاء …كل عام وشباب العرب بألف ألف خير».

واحتفلت دولة الإمارات أمس بمرور عام على تسجيل اسمها بحروف من نور في سجلات التاريخ، بعدما أصبحت خامس دولة في العالم تنجح في الوصول إلى مدار المريخ ومن المرة الأولى، بعدما تمكن «مسبار الأمل»، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، في مثل هذا اليوم من العام الماضي، من الوصول إلى الكوكب الأحمر وسط متابعة عالمية غير مسبوقة. ويمثل تزامن وصول «مسبار الأمل» مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي عام 2021 أفضل انطلاقة للـ50 عاماً التالية، كونه يؤسس لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news