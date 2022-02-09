محمد بن راشد يستعرض مع رئيس وزراء موزمبيق مسارات تبادل الخبرات والأفكار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس وزراء جمهورية موزمبيق، كارلوس أغوستينو دوروساريو، في جناح بلاده في «إكسبو 2020 دبي».

وأشاد سموه بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر، في ضوء تطابق الرؤى، والحرص المتبادل على توسيع أطر التعاون لتشمل شتى القطاعات الحيوية.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع رئيس وزراء جمهورية موزمبيق، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخلق مسارات جديدة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يدعم جهود التنمية ضمن القطاعات ذات الأولوية، والمجالات محل الاهتمام المشترك، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أكد رئيس وزراء جمهورية موزمبيق، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات، منوهاً بحرص بلاده على تطويرها، وأخذها إلى آفاق جديدة، تسهم ضمن إطارها الأشمل في توسيع دائرة التعاون العربي الإفريقي بوجه عام.

وأشاد كارلوس دوروساريو بالتنظيم عالي المستوى لهذه الدورة الاستثنائية من معرض «إكسبو 2020 دبي»، الأكبر في تاريخه، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات لديها من القدرات والإمكانات ما يجعلها نقطة الانطلاق النموذجية للعالم نحو مستقبل مزدهر حافل بالابتكار والتقدم، لما فيه خير الشعوب كافة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم.

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