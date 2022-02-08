الفلاسي: استحداث أول رخصة اتحادية لمزاولة مهنة «الإرشاد السياحي»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكد وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، د. أحمد بالهول الفلاسي، أن الوزارة استحدثت أول رخصة اتحادية لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي في مختلف المواقع السياحية والأثرية بالدولة، موضحاً أن هذه الرخصة مخصصة للكوادر المواطنة الراغبة في العمل بمهنة الإرشاد السياحي.

وقال الوزير، خلال مشاركته في جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة صباح اليوم، لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد بشأن دعم قطاع السياحة»: «لاحظنا خلال الفترات الماضية طلباً متزايداً من مختلف السيّاح ومرتادي المواقع السياحية والأثرية في الدولة، على المرشدين السياحيين المواطنين للاستفادة من معلوماتهم وخبراتهم في شرح وتوضيح كافة المعلومات الأثرية والتراثية، وهو ما دفعنا لاتخاذ قرار الرخصة الاتحادية للإرشاد السياحي، بهدف جذب قطاع كبير من الكوادر المواطنة الراغبة في العمل بهذه المهنة المهمة».

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