المصدر: الإمارات اليوم

مياه

دعا قراء المنشآت التجارية ومراكز التسوق الملاصقة لخور دبي، إلى تكثيف جهودها للحفاظ على نظافة المياه، وذلك بعدما لاحظوا وجود إهمال أدى إلى انتشار بعض العبوات البلاستيكية ونفايات أخرى فوق سطح الماء.

وجبات

اشتكى قراء تدني جودة الوجبات الغذائية التي يتم طلبها عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، بالتزامن مع ارتفاع لافت في أسعارها، مشيرين إلى أن كثيراً من المتعاملين يكتشفون رداءة الوجبات بعد دفع ثمنها، ولا يمكنهم إرجاعها.

أسعار

لاحظ مستهلكون ارتفاع أسعار البيض ومنتجات الألبان بصورة مبالغ فيها، وتفاوت أسعارها في منافذ مختلفة بفروق تصل إلى أكثر من ستة دراهم، داعين إلى زيادة الرقابة عليها، خصوصاً أنها تمثل سلعاً أساسية يومية لدى الأسر كافة.

إشادة

أشاد سائقون بالتنبيهات والتحذيرات التي ترسلها شرطة أبوظبي إلى هواتف مستخدمي الطرق، أثناء نزول الضباب، إذ أكدوا أهميتها في أخذ الحيطة والحذر، محذرين من تهور وسرعة البعض على الطرق أثناء انعدام الرؤية، الأمر الذي يسبب حوادث جسيمة.

اقتراح

اقترح سياح وزوّار للدولة طباعة وتوزيع «بروشورات» على القادمين في المنافذ المختلفة، تضم قائمة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، بشأن «كورونا» أثناء إقامتهم، والعقوبات المترتبة على مخالفتها، إذ أن كثيراً منهم قد يجهلها ويقع فيها من دون قصد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news