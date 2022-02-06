محمد بن راشد يعرب عن مواسته لأسرة الطفل ريان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن مواسته لأسرة الطفل ريان خالد أورام الذي فارق الحياة إثر سقوطه في بئر وبقائه عالقا فيها عدة أيام في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب.

وقال سموه عبر تغريدة على «تويتر»: «خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان.. وللشعب المغربي الشقيق.. وللإنسانية جمعاء التي فجعت لفقده … رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان».



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