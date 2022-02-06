محمد بن راشد: خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التعازي لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي الشقيق وللإنسانية جمعاء، في وفاة الطفل ريان.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان.. وللشعب المغربي الشقيق.. وللإنسانية جمعاء التي فجعت لفقده.. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان".

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