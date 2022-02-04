إطلاق منصة الكترونية موحدة لخدمة اعتماد مخططات الوحدات السكنية

المصدر: الإمارات اليوم_الشارقة

أعلنت دائرة التخطيط والمساحة وهيئة كهرباء مياه وغاز الشارقة وبلدية مدينة الشارقة عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقليص المدة الزمنية لترخيص بناء الوحدات السكنية، حيث يتم اعتماد المخططات للوحدات السكنية الجديدة من قبل الجهات الثلاثة عبر منصة إلكترونية واحدة كل حسب اختصاصه، وخلال وقت قياسي يختصر الجهد على الاستشاريين، وتعزز من الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة لتقدم أفضل الخدمات والتسهيل على المتعاملين من خلال التحول الرقمي.

وأكدت الجهات الحرص على العمل ضمن منظومة مشتركة لتقديم أفضل الخدمات من خلال هذه المنصة الموحدة لاختصار مراحل اعتماد المخططات، حيث أن الخدمة تمكن الاستشاري من تقديم المخططات للجهات الثلاثة عبر منصة إلكترونية موحدة، ويتم التدقيق واعتماد المخططات من قبل الفريق الهندسي لكل جهة، كما يتم سداد رسوم اعتماد المخططات لهذه الجهات عن طريق المنصة ذاتها بخطوة واحدة بعد توفير أمر الدفع الإلكتروني الموحد.

وقامت الدوائر المشتركة بعقد ورشة عمل شارك بها أكثر من 150 مشاركاً من أصحاب مكاتب الاستشارات الهندسية، لاستعراض أهمية هذه الشراكة في تقديم مختلف التسهيلات في العديد من الخدمات التي تقدمها، كما ناقشت الورشة الدور الذي يقوم به فريق العمل المكون من دائرة التخطيط والمساحة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وبلدية مدينة الشارقة في تقديم التسهيلات واختصار الاجراءات المتعلقة بتراخيص البناء في مدينة الشارقة للمساهمة في اختصار الوقت والجهد وإنجاز خدمة اعتماد المخططات الهندسية خلال وقت قياسي.

وخلال الورشة تم عرض الخدمة على مكاتب الاستشارات الهندسية المشاركين للاطلاع عليها وإبداء أية أراء أو ملاحظات حولها باعتبارهم شريكاً استراتيجياً في نجاح هذه الخدمات.

وثمنت الدوائر الدعم الكبير الذي تقدمه الإمارة الباسمة للمستثمرين، حيث باتت وجهة مثالية للاستثمار بفضل ما توفره من تحفيزات وتسهيلات في ظل ما تشهده من طفرة نوعية في كافة المجالات.

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