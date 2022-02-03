المصدر: الإمارات اليوم

مرونة

توجه موظفون بالشكر للمؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، لاتباعها نظام الدوام المرن، بطريقة مكنتهم من مرافقة أبنائهم إلى مدارسهم، وإعادتهم منها في نهاية الدوام.

إيصالات

طالب مستهلكون بإلزام مواقع التجارة الإلكترونية، منح المتسوقين إيصالات ورقية للسلع كافة عند تسليمها، تتضمن فترات الضمان، وحقوق الاستبدال والإرجاع للسلع، بشكل مماثل للمتاجر التقليدية، بما يعزز من حماية حقوق المستهلك عبر تلك المواقع.

رسوم

دعا سكان في مناطق مختلفة بالشارقة إلى خفض رسوم تركيب وتوصيل الغاز الطبيعي للشقق، بما يحفّز شرائح أكبر من السكان إلى التحول من الأسطوانات التقليدية، إلى استخدام أنظمة الغاز المركزي.

عزّاب

نوّه قارئ بتجاوب بلدية عجمان، مع ملاحظة له حول سكن العزّاب الملاصق لسكن العائلات في منطقة النعيمية 2، إذ عملت البلدية على حل المشكلة سريعاً.

استثمار

تساءل قارئ عن الإجراء المناسب حيال المكالمات المتكررة التي تصله باستمرار، ويدعي أصحابها أنهم يعملون في شركات الاستثمار، ويطرحون عليه استثمار أمواله فيها، إذ رغم رفضه المتكرر لهذا العرض، فإن الاتصالات لا تتوقف!

عبور

طالب سائقون بتغيير منطقة عبور المشاة في تقاطع دوار البريد المركزي بالشارقة باتجاه مبنى «اتصالات»، إلى مكان آخر بعيد عن بداية الشارع، حيث تكون سرعة المركبات عالية، وتشكل خطراً على سلامة مرتادي الطريق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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