12 ليلاً آخر موعد لتخفيض المخالفات المرورية بالشارقة

المصدر: مصباح أمين-الشارقة

تنتهي اليوم الساعة 12 ليلاً المهلة التي حددتها القيادة العامة لشرطة الشارقة لانتهاء تخفيض المخالفات المرورية في الإمارة بنسبة 50% والتي تشمل تخفيض جميع المخالفات المرورية مع إلغاء النقاط المرورية وحجز المركبات، باستثناء المخالفات المرورية المشددة.

ودعت القيادة العامة السائقين للإسراع في دفع المخالفات عبر أربع أجهزة، من خلال تطبيق شرطة الشارقة، وتطبيق وزارة الداخلية، وعبر جهاز سهل، أو من خلال الحضور إلى مراكز الخدمة.

يذكر أن خصم المخالفات المرورية 50% في إمارات أم القيوين وعجمان ورأس الخيمة الفجيرة انتهى في يناير الجاري وسط إقبال ملحوظ من السائقين على تسديد المخالفات المرورية والاستفادة من خصم المخالفات الذي شمل جميع المخالفات المرورية مع إلغاء النقاط المرورية وحجز المركبات باستثناء المخالفات المشددة وهي: قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر وإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة ( الشاصي ) بدون ترخيص، ومخالفات التعليمات والتدابير الاحترازية الصادرة وفق قرار سعادة النائب العام رقم ( 38 ) لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم (54) فيما يتعلق بلائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

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