وزارة الدفاع: بدء استعدادات عروض "حصن الاتحاد 8 " بدبي

المصدر: دبي - وام

تبدأ وزارة الدفاع استعداداتها للعرض العسكري "حصن الاتحاد 8" المزمع إقامته في شهر مارس القادم في دبي المنطقة الجنوبية لمعرض إكسبو الدولي 2020.

وبهذه المناسبة تدعو وزارة الدفاع زوار معرض إكسبو 2020 دبي والجمهور الكريم لحضور فعاليات "حصن الاتحاد 8" التي أعدتها اللجنة المنظمة وتتضمن عروض الفرقة الموسيقية وعروض الخيالة وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من كل يوم جمعة.

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