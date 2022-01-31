المصدر: الإمارات اليوم

مواعيد

طالب مقيمون في عجمان بتحديث المواعيد الجديدة الخاصة بمواقف السيارات المجانية والمدفوعة، إذ لايزال بعض اللوحات يحمل المواعيد القديمة المحددة من دون رسوم، وتبدأ من صباح الجمعة إلى السبت فقط.

نظافة

تركت أسرة في أم القيوين وجبات طعام كاملة خلفها في إحدى مناطق البر، تحتوي على دجاج وأرز ملقى على الأرض، دون أدنى مراعاة لمتطلبات النظافة والحفاظ على البيئة.

ازدحام

أفاد قارئ بأن منطقة العزرة بالشارقة، التي تسمى منطقة المدارس، تشهد ازدحاماً شديداً في فترتي الصباح الباكر والظهيرة، مشيراً إلى أنه ورغم سعي الجهات المعنية لحل المشكلة، إلا أن الازدحام قائم، مطالباً بإعادة تنظيم المنطقة بالكامل، لاسيما من ناحية تمهيد الطرق الداخلية.

باعة

اشتكى زوّار لحديقة الديناصورات في دبي من مضايقة الباعة المتجولين لهم، من خلال إلحاحهم في طلب شراء منتجاتهم، ودعوا إلى التدخل لمنع هذا السلوك.

عمال

طالب سكان بأم القيوين دائرة البلدية بمنع أصحاب المباني من تأجير الشقق السكنية للعمال والعزاب، وذلك بعد انتشار سكنات العمال بشكل كبير وسط شقق العائلات، متسببين في إزعاجهم.

وجبات

طالبت مدارس خاصة، في رسائل نصية أرسلتها إلى ذوي الطلبة، بزيادة وجبات الطعام المرسلة مع أبنائهم لتناولها خلال فترتي الراحة، بعد إغلاق المقاصف المدرسية، في إطار الإجراءات الوقائية للحد من الازدحامات والاختلاط بين الطلبة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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