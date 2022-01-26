المهيري : 20 ألف مواصفة قياسية إماراتية لـ"منتجات الغذاء"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

كشفت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد سعيد المهيري، أن الوزارة توفّر أكثر من 20 ألف مواصفة قياسية إماراتية للمنتجات الغذائية، جميعها تتوافق مع دستور الغذاء العالمي "كودكس، منوهة إلى أن الوزارة أقرت 22 أداة تشريعية، لدعم تنظيم القطاع الزراعي في الدولة، تغطي كامل سلسلة الإنتاج الغذائي.

جاء ذلك في رد الوزيرة على سؤال برلماني وجّهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي حول "غياب دعم الوزارة للمزارعين وتأثيراتها التي أدت إلى ترك المزارعين لمزارعهم "، خلال جلسة المجلس التي عقدت صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش.

وذكرت الوزيرة أن حزمة الدعم التي تقدمها الوزارة للمزارعين استفاد منها 5 آلاف و400 مزارع خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة لزيادة مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين، خلال العام الجاري، تعمل على رفع عدد المواد الزراعية المدعومة من 110 إلى 128 مادة، بزيادة قدرها 18 مادة، سيتم توفيرها للمزارعين بنصف القيمة، بما يسهم في تعزيز دور الوزارة في دعم القطاع المحلي.

وقالت: "لم يتم المساس بمنظومة دعم المزارعين المواطنين على مدى الأعوام الماضية أو العام الحالي، بل ونعمل على تطوير هذه المنظومة لزيادة استفادة المزارع منها بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تضمنت توجهات لتبني التكنولوجيا الحديثة وكفاءة استهلاك المواد الطبيعية."

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news