الطقس صحو وغائم جزئياً

المصدر: أبوظبي ■ وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح غد مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تراوح من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الـ17:21 والمد الثاني عند الـ06:30 والجزر الأول عند الـ11:48 والجزر الثاني عند الـ23:20.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الـ15:17 والمد الثاني عند الـ02:33 والجزر الاول عند الـ09:04 والجزر الثاني عند الـ20:04.

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