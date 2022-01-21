«نافس» تتعاون مع «الخاص» لرفع معدلات التوطين في «الطاقة»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

بدأ مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تعاوناً جديداً مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، لحث شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطاقة على دمج وتأهيل وتوظيف الخريجين الجدد من الكوادر المواطنة لديها، وذلك ضمن مبادرة حكومية أطلقتها الوزارة تحت مسمى «نافس في الطاقة»، بهدف زيادة توعية وتعاون شركات القطاع الخاص بمجال الطاقة ليكونوا شركاء فاعلين لمبادرة نافس.

وتستهدف مبادرة «نافس في الطاقة» الجديدة، التي أطلقها وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس، سهيل المزروعي، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، استكمال جهود الدولة لتمكين الكوادر المواطنة في مختلف قطاعات العمل، ودعم مبادرة «نافس» من خلال خطوات استباقية في توطين القطاع الخاص.

ووقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرات تعاون مع سبع شركات قطاع خاص عالمية رائدة في مجال الطاقة، لتشجيعها على أن تكون شريكاً فعالاً وداعماً لتحقيق الهدف المرجو من تنفيذ البرنامج الحكومي «نافس»، وشملت مذكرات التعاون شركات «هانويل جنرال إلكتريك، سيمنز المحدودة، سيمنز إنرجي، شمس للطاقة، شركة بي بي، مجموعة السويدي إليكتريك، أكوا باور».

وأشاد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بمبادرة وزارة الطاقة والبنية التحتية «نافس في الطاقة» ودورها في دعم جهود برنامج «نافس» والمساهمة في تعزيز مشاركة المواطنين المتخصصين في قطاع حيوي كقطاع الطاقة، مشيراً إلى أنه سيكون لها أثر فعال ومحفز لكل الشركاء من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لاحتضان الكوادر المواطنة من أبناء وبنات الإمارات وتطوير قدراتهم، وصقل خبراتهم لتولي مختلف المهام والمسؤوليات في مجال الطاقة مستقبلاً.

وذكر المجلس أنه منذ إطلاق برنامج نافس قبل أشهر عدة، سارع العديد من الأطراف المعنية إلى دعم البرنامج وأهدافه، من خلال توفير فرص العمل والبرامج التدريبية للمواطنين الباحثين عن عمل، وتمكينهم من العمل في الأماكن التي تتيح لهم إثبات جدارتهم، وإطلاق طاقاتهم وإمكاناتهم المهنية.

وشدد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأطراف في الدولة لدعم دور الكوادر الوطنية المؤهلة في تطوير وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع الطاقة الحيوي والمهم، لرفد سوق العمل بجيل جديد من المواطنين القادرين على إدارة وتطوير هذا القطاع، ودعمهم وتأهيلهم من خلال برامج التدريب المهني، بما ينسجم مع مشاريع الـ50 والمبادرات الهادفة إلى تعزيز كفاءة وتنافسية الكوادر الوطنية.

ولفت إلى أنه يعمل على ترسيخ التعاون مع مختلف وزارات الدولة، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق أهداف «نافس» في توظيف المواطنين ذوي الكفاءات والمهارات في المواقع الوظيفية المناسبة لهم، معتبراً أن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الإطار، تأتي لاستقطاب المهندسين والمتخصصين في مجالات الطاقة، ودعم حضورهم الفاعل في مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال الطاقة، الأمر الذي يسهم في تسريع توظيفهم، وزيادة مساهمتهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد أهمية تضافر الجهود لدعم الكوادر الوطنية، ورفع تنافسيتها وتطوير مؤهلاتها، ومنحها الفرص المهنية التي تتناسب مع إمكاناتها ورغباتها، ما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية، ومن ثم التنمية الشاملة والمستدامة.

6 برامج

دعا مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، كل الكوادر المواطنة من الشباب الباحثين عن فرص توظيفية، إلى التسجيل لدى المنصة الرقمية والاستفادة من مبادرات المرحلة الأولى لها، والتي تتضمن ستة برامج لتعزيز مشاركة الكوادر المواطنة في القطاع الخاص، تشمل (دعم رواتب المواطنين، والدعم المؤقت، ومزايا، وعلاوات أبناء المواطنين في القطاع الخاص، والفرص التدريبية أثناء العمل، والاشتراك التقاعدي).

وذكر المجلس أن المنصة الرقمية تتيح للمواطنين الإماراتيين التسجيل خلال دقائق، باستخدام الهوية الرقمية، وتتيح المنصة لشركات القطاع الخاص التقديم بناء على معايير الاستحقاق حيث تمكن هذه الشركات من إظهار اهتمامها بالمشاركة في البرنامج من خلال عرض الوظائف الشاغرة وبرامج التدريب أثناء العمل.

توظيف

«الوصول إلى وظيفة العمر أمر ليس بالسهل.. والحفاظ عليها أصعب»، معادلة عملية يحتاج اجتيازها إلى مجهود شاق، يبدأ باجتهاد دراسي، متبوع بتطوير مهني ذاتي، ثم بحث ورفض وقبول، حتى تحقيق الحلم الوظيفي المنشود.

ومن منطلق دورها المجتمعي، تسعى «الإمارات اليوم»، عبر هذه الصفحة الأسبوعية، إلى مشاركة الشباب في مرحلة البحث عن عمل، وأحلامهم لوظيفة العمر، وواقع خطة الدولة نحو توطين كوادرها الشابة في القطاعين الحكومي والخاص.

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