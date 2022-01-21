8 معايير تحوّل الموظف إلى «خبير مختص»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه بإمكان موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، الترشح للانضمام لشبكة بنك المهارات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية للبنك، والتي تتيح المجال للبحث عن الخبراء في مختلف المجالات والتخصصات، وطرح الأسئلة والاستفسارات عليهم، بالإضافة لإمكانية الاستعانة بهم في نقل المعرفة والتدريب والاستشارات في مجال تخصصهم.

وحددت الهيئة ثمانية معايير لاختيار خبير المجال المختص، تشمل «ارتباط الاختصاص باحتياجات الجهة والحكومة الاتحادية، الخبرة العملية ذات الصلة، الإنجازات والتقدير المتعلق بمجال الاختصاص، المؤهل العلمي والشهادات المهنية ذات الصلة، الاطلاع على أفضل الممارسات ونشرها وتطبيقها، التواصل ومهارات الاتصال، تقديم الإرشاد والتوجيه بالإضافة إلى نقل المعارف للآخرين، التطوع التخصصي (المهني)».

وأوضحت الهيئة أنه يمكن تحفيز خبراء المجال المختصين من خلال إبراز أهمية الدور الذي يلعبونه في الجهة، إتاحة الفرص أمامهم لمشاركة معارفه مع الآخرين.

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