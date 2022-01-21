سالم المرّي مديراً عاماً لمركز «محمد بن راشد للفضاء»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بصفته رئيساً لمركز محمد بن راشد للفضاء، قراراً بترقية سالم حميد المرّي، نائب مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وتعيينه مديراً عاماً للمركز.

يمتلك المرّي خبرة مهنية اكتسبها على مدار 15 عاماً من الإسهامات المميزة في قطاع الفضاء الوطني، عبر عدد من البرامج الرائدة، بما فيها «برنامج الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ 2117»، و«مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ» (مسبار الأمل)، وبرنامج «الإمارات لرواد الفضاء»، وبرنامج «تطوير الأقمار الاصطناعية»، ويتولى حالياً الإشراف على الخطة الاستراتيجية الطموحة لتوسيع نطاق أعمال مركز محمد بـن راشد للفضاء، عبر انضمام المركز إلى مجالات علمية جديدة، وتطوير تقنيات تدعم عمليات استكشاف الفضاء المسـتقبلية.

وكان المري قد حصـل علـى جائزة «أوائل الإمـارات»، في عام 2014، تقديراً لدوره مديراً لمشروع تطوير أول قمرين اصطناعيين إماراتيين لأغراض الرصد ومراقبة الأرض، هما «دبي سات 1» و«دبي سات 2»، وترأس لجنة إعداد الملف الرسمي لاستضافه الدورة الـ72 للمؤتمر الدولي للفضاء، كما تولى رئاسة اللجنة المنظمة لهذا الحدث العالمي الذي استضافته دبي في أكتوبر 2021، وكذلك تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز محمد بن راشد للفضاء في العديد من المؤتمرات الدولية واللجان المختلفة في الأمم المتحدة ومنظمة الفضاء الدولية وغيرها.

وفي عام 2016 انتخب أول عضو من دولة الإمارات العربية المتحدة في أكاديمية الفضاء الدولية.

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