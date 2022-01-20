المصدر: الإمارات اليوم

حفر

رصد سائقون عيوباً في الطرقات ببعض المناطق، نتجت عن الأمطار الأخيرة، وطالبوا بصيانتها سريعاً، خصوصاً الحفر العميقة منها، لما تسببه من أضرار جسيمة بالمركبات.

أعطال

قال متعاملون إنهم يدفعون مبالغ مالية كبيرة من قيمة الضمان بعد إخلاء عقاراتهم السكنية جراء أعطال سببها سوء جودة الأدوات الكهربائية وأنظمة الصرف الصحي المستخدمة، لافتين إلى أنها تتعرض للضرر بمرور أسابيع فقط من استخدامها، مطالبين بمعايير صيانة ذات جودة عالية تكون ملزمة لشركات إدارة العقارات.

توعية

طالب قراء الجهات المختصة بتنظيم حملات توعية خاصة بأصحاب الحيوانات الأليفة، لضمان التزامهم بالحفاظ على نظافة هذه الأماكن التي يصطحبون فيها الحيوانات، وذلك في ظل استهتار البعض بترك المخلفات من دون مراعاة الالتزام بالحفاظ على نظافة المكان العام الذي يقصده الآخرون للاستمتاع.

كمامة

لاحظ متسوقون في منافذ بيع مختلفة استهتار البعض في ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، وذلك على الرغم من أن بعض تلك المحال تشهد إقبالاً كبيراً، ما يتطلب التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مطالبين بتشديد الرقابة لردع المخالفين.

سرعة

طالب سائقون بتشديد الرقابة على السائقين غير الملتزمين بالسرعة المحددة في المسارب اليسرى من الطرقات السريعة في دبي، إذ يتسببون في تعطيل حركة المركبات، فضلاً عن أنهم قد يكونون سبباً في ارتكاب حوادث مرورية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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