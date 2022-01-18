المصدر: الإمارات اليوم

مواقف

جدد قراء شكواهم من قيام العديد من السائقين بصف سياراتهم بشكل عشوائي، في الساحات الترابية بين المباني السكنية، وبطريقة تغلق على العديد منهم الطريق إذا حاول الدخول أو الخروج، داعين إلى مخالفة كل من يرتكب هذا السلوك.

إنارة

أفاد قارئ يسكن في دبي، بأن الشارع الداخلي في منطقة ند الحمر مقابل مركز القبائل من جهة البنايات السكنية، بلا إنارة منذ نحو عام، الأمر الذي يهدد سلامة مرتاديه، خصوصاً أن الشارع من دون مطبات، تحد من سرعة المركبات.

كتب

اشتكى ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة، تأخر تسليم كتب الفصل الدراسي الثاني لأبنائهم، ما يؤثر سلباً في تحصيلهم الدراسي، لاسيما طلبة الصف الثاني عشر، داعين الجهات المعنية إلى مراقبة هذا الأمر.

رسائل

طالبت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عملاءها عبر رسائل نصية، بالابتعاد عن المحولات والعدادات والتوصيلات الكهربائية عند هطول الأمطار، حفاظاً على سلامتهم، وتجنب تشغيل أو إطفاء الأجهزة والمفاتيح الكهربائية حال كانت مبللة.

أقساط

طالب متعاملون مع أحد البنوك المحلية، بتوفير خدمة تأجيل الأقساط الشهرية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، إذ مازال الأمر يتطلب زيارة الفروع، على الرغم من بساطة الخدمة وإمكانية تقديم الطلب بسهولة عبر الإنترنت.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news