المصدر: الإمارات اليوم

تضارب

فوجئ متعامل مع أحد البنوك في الدولة بإعطائه معلومات متضاربة عن قيمة الفائدة على الأموال المودعة في حساب التوفير في فترة قصيرة لا تتعدى نصف ساعة. وقال إن الموظف أعطى له قيمة مرتفعة للفائدة قبل فتح الحساب، ثم تراجع عنها بعد فتح الحساب مباشرة!

إعلانات

رأى قارئ أن وضع الإعلانات التجارية على شاشات ضخمة في بعض الطرق الرئيسة في الدولة قد يؤدي إلى تشويش السائقين، وانشغالهم عن التركيز في الطريق.

عزاب

لاحظ قراء يسكنون بمنطقة البستان في عجمان تزايد عدد العزاب في المنطقة من جنسيات مختلفة، وسط الأسر والعائلات، ما يتسبب في إزعاجها، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتضاعف الضجيج الصادر عنهم.

كمامات

طالب قرّاء الجهات المعنية بتشديد الرقابة على جودة الكمامات التي تباع في الأسواق، بجميع أنواعها وأشكالها، بعدما لاحظوا أن تلك الجودة تراجعت، مع الانخفاضات المتتالية في الأسعار. مشيرين إلى شكوكهم في قدرة بعض الأنواع على الحماية من الفيروسات.

حصص

قال ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة، إن بعض المدارس تلغي حصصاً دراسية، بشكل مفاجئ، من دون معرفة السبب، ما قد يؤثر في تحصيلهم العلمي، على الرغم من أن الدراسة حالياً «عن بعد» وليست حضورية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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